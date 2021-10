El ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda, su bailarín en “Reinas del Show”, y el anuncio del fin de su relación con su aún esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, sigue dando qué hablar. La última en pronunciarse fue Rebeca Escribens, conductora de “América Espectáculos”.

La también actriz se tomó unos minutos del bloque que conduce para opinar sobre la situación de la modelo tras las comprometedoras imágenes junto a su pareja de baile en el reality que conduce Gisela Valcárcel y a pesar que inicialmente indicó que no iba a opinar, sí se animó a darle un consejo.

“Si ustedes están esperando que emita un juicio de opinión no lo voy a hacer. No es mi deber, no es mi trabajo, y no lo quiero hacer. No ha sido mi intención nunca que sea esa mi función desde que estoy aquí en ‘América Espectáculos’”, manifestó inicialmente.

“Lo que si me da muchísima pena, como siempre lo he dicho, es el rompimiento de una familia sobre todo cuando hay hijos de por medio. Las razones ustedes las han visto, seguramente hay más. Cada familia con su rollo, cada ser humano con sus problemas”, agregó.

Y continuó: “Ellos sabrán como matar esas pulgas que hoy son públicas, para desdicha de la familia en general por ambas partes, y por ese niña que algún día va a crecer y seguramente va a googlear y va a tener más acceso al internet y eso es lo que lamento”.

Finalmente, Escribens puso como ejemplo su caso. “Lo digo porque yo tuve un hijo a los 17 años y nuestro compromiso con su padre fue siempre velar por la salud, por la estabilidad mental de nuestro hijo (...) Y eso, espero de todo corazón, que sea la prioridad del ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes”, culminó.

