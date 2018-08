Rebeca Escribens a Nicola Porcella: "Como actor te falta y tienes que estudiar" [VIDEO]

No se calló nada. Rebeca Escribens le contestó a Nicola Porcella , quien hace algunos días aseguró que la actriz 'ya no está en edad para estar al frente del bloque de espectáculos'.

"Que Natalie Vértiz esté en esos horarios", fue la sugerencia que desató la ira de la conductora, quien le respondió fiel a su estilo, recordándole que ella es una artista con experiencia.

"Yo no cubro espectáculos, yo acá soy la conductora y, por tanto, se me respeta. Tengo 27 años trabajando en teatro, en la TV, como actriz, tengo 'licencia' de improvisar cuando grababa contigo, que dicho sea de paso cortaban a cada rato porque te olvidabas la letra", dijo Escribens, refiriéndose a las escenas de 'Te volveré a encontrar', producción en la que ambos participan.

"Sí, has mejorado (como actor), pero te falta y tienes que seguir estudiando", le aconsejó Rebeca al ex 'guerrero', que en su momento insinuó que la actriz no era la 'más aplicada' durante las grabaciones de la telenovela.