Luego de mostrar su pancita en una boda, el embarazo de Brunella Horna ha sido un tema del qué hablar en las redes sociales. Aunque muchos fans esperan, ilusionados, la confirmación de la exconductora; Rebeca Escribens se adelantó al comentar, durante el programa de América Espectáculos, acerca del género del bebé de Horna y Richard Acuña.

Ello ocurrió cuando la presentadora de América Espectáculos hablaba acerca del sexo del bebé de Melissa Klug y Jesús Barco. Comentó: “Yo he dicho que va ser mujer y que en de Brunellita, el que viene, va ser hombre, que corran las apuestas.”

Como se sabe, en abril, Brunella Horna anunció se daría un receso de su conducción en América Hoy; pero no por siempre, ya que disfrutaba de su ambiente laboral.

“Yo no les puedo decir en qué fecha puedo regresar porque es algo que escapa de mis manos, por más esfuerzo que esté haciendo, hasta que mi médico no me diga, yo no puedo dar una fecha”, explicó.

Aunque todavía no se ha asegurado si estaría confirmada de regresar al magazine matutino.