Rebeca Escribens salió en defensa de Rosángela Espinoza tras las burlas que recibió de Rafael Cardoso y otros integrantes de ‘Esto es guerra’ por estudiar en la universidad. La conductora del bloque de espectáculos de América TV indicó que “al menos ella (Rosángela) estudia y eso es algo que pocos hacen”.

Agregó que “estudiar implica organizar su tiempo y eso es lo que hace Rosángela que tras estar cansada mental y físicamente después de ‘Esto es guerra’, se da tiempo para estudiar”.

En medio de bromas, Escribens señaló además que la modelo será “desafinada, pesada, hipócrita y antipática” pero “estudia... ¡así que déjense de estar bromeando con eso!”.

A TERAPIA PSICOLÓGICA

Recomendó, de otro lado, que Rosángela asista a terapia psicológica para que aprenda a manejar su grado de frustración. “Parece un niño de diez años que si se pica, se larga. El mundo no es como tú quieres que sea. No puedes esperar lo que tú le das a otros, y eso es algo con lo que todos debemos aprender a convivir”, sostuvo.

Rebeca Escribens

ROSÁNGELA INDIGNADA

Evidentemente indignada, la conocida ‘Chica Selfie’ declaró que se esfuerza a diario por estudiar y que no es justo que las bromas de los guerreros apunten a dejarla como una “calabaza”.

“No es para que otros me minimicen... yo sé por dónde van (sus comentarios). No me van a dejar como una calabaza”, indicó.