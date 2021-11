La conductora de televisión Rebeca Escribens aprovechó unos minutos del bloque América Espectáculos para enviar un mensaje a Diana Sánchez, quien renunció hace algunas semanas a ‘Reinas del show’ para acompañar a su novio en su lucha contra la leucemia.

En la reciente emisión del programa, la presentadora de espectáculos envió un mensaje de aliento a la exchica reality y su pareja Dan Guido.

“Andamos preocupados por el COVID-19, tenemos que seguir ocupándonos del tema y cuidándonos, pero también hay otros males. Yo tengo otras personas que la están pasando mal, así que, en estos momentos, lo que me queda decirte Dianita es que vamos para adelante. Hay que mirar para adelante. Te toca sostenerlo, mirar siempre en forma positiva para que las cosas salgan bien”, señaló.

Por otro lado, Rebeca Escribens se conmovió al recordar que, hace 21 años, su madre falleció tras una dura batalla contra el cáncer. Además, se comprometió a visitar un hospital para visitar a los pacientes de neoplásicas.

“Aprovecho precisamente estos momentos para enviarle un beso muy grande y todo mi cariño a todas las personas que están atravesando por esta enfermedad, por el bendito cáncer, yo pasé por ahí, se los he contado. Mi mamá se fue hace 21 años por ello”, contó Escribens.

“Prometo algún día pisar un hospital de neoplásicas, no paso por ahí porque me trae horribles recuerdos, pero ahí vamos. Si me corresponde hacerlos reír haciendo ridiculeces, haciendo que mi familia se avergüence de mí, yo voy a seguir haciéndolo por ti, no estás solo”, agregó.

null null

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens y su mensaje sobre cumpleaños de Jefferson Farfán