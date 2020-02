Guerrera. Rebeca Escribens es sin dudas uno de los personajes más queridos de la televisión. Su buena onda y espontaneidad le ha valido el cariño de los televidentes. Sin embargo, la sonriente conductora del bloque de espectáculos de América no siempre la pasó tan bien.

En un vídeo compartido meses atrás por Verónica Linares en su cuenta de Instagram, Rebeca contó cómo hizo para salir adelante a sus 17 años, tiempo en el que ya se había convertido en madre de su primer hijo.

Según reveló la también actriz, al poco tiempo de salir del colegio, y aprovechando sus conocimientos en temas de belleza, decidió emprender su primer negocio y confeccionó tarjetas en las que anunciaba que realizaba maquillaje y peinado a domicilio.

Contra todo pronóstico, la idea de negocio resultó siendo un éxito pues consiguió a sus primeras clientas que fueron 17 chicas que necesitaban arreglarse para su fiesta de promoción. Rebeca, enfocada en su objetivo, logró atenderlas a todas en un mismo día dejando a todas contentas y con ánimos de recomendarla a más clientes.

“Yo cuando salí del colegio tenía 17 años, ya tenía a mi bebé, y obviamente tenía que empezar a estudiar y trabajar a la vez. Entonces repartí tarjetitas 'se maquilla y se peina a domicilio’ y las repartí en cuatro colegios del Callao y me llamaron como 17 chicas para hacer maquillaje de promoción. Tú no me preguntes cómo pero yo desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche maquillé a 17 chicas en diferentes puntos de Lima” contó.

Luego de esta primera experiencia, Escribens comenzó a recibir más recomendaciones para atender a más personas y así se hizo de una amplia cartera de clientes. Sin embargo, pese a que disfrutaba de este empleo que le permitía costear sus gastos y los de su pequeño, decidió retirarse tres años después porque- según explicó- no quería dedicarse a ello así que lo abandonó e inició la carrera en televisión que ya todos conocemos.