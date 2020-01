Lo puso en su sitio. Esta mañana, el ‘Grupo 5’ asistió al espacio de espectáculos que conduce Rebeca Escribens para anunciar por lo alto el regreso de Pedro Loli a la orquesta.

Este hecho pareció no ser del agrado de la Escriben, y fiel a su estilo, le dijo todo lo que pensaba al cantante, quien hace unos meses fue ‘ampayado’ por las cámaras de Magaly Medina siéndole infiel a su esposa Fiorella Méndez.

“Lo único bueno que tiene: el talento profesional ¿Cómo haríamos', ¿cómo vamos por allá? [en referencia a la vida personal del cantante]”, le preguntó. A lo que Loli respondió que todo iba bien.

La frescura de sus palabras habría, aparentemente, sacado de quicio a la conductora quien le respondió fuerte y claro. “Agarro el zapato y te mato. Es que me amarga, verlo me amarga. Que cante de una vez porque de verdad me estoy amargando”, señaló

El popular ‘Choca’ Mandros fue el encargado de poner paños fríos al asunto, e invitó a los otros integrantes a hablar sobre las novedades de la popular orquesta norteña.

Antes que terminara la presentación de Grupo 5 en el set, Rebeca Escribens con su zapato en la mano busca a Pedro Loli para golpearlo, pero ‘Choca’ Mandros corre desde la otra dirección y la detiene. Al final se la lleva cargada, mientras que todos estallan en risas.

Rebeca Escribens cuadra a Pedro Loli