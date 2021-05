Rebeca Escribens se pronunció sobre las declaraciones de Sheyla Rojas el último jueves en “América Hoy”, programa en el que reveló que había estado internada tres días y en cura de sueño y que por ello tuvo que llamar a Antonio Pavón para que se encargue de su hijo Antoñito y lo lleve con él a España.

La conductora de “América Espectáculos” indicó que debió ser sumamente difícil para la modelo el tener que permitir que su hijo se vaya con su papá e indicó que a pesar de que ella se ha mostrado feliz de que su pequeño esté bien, lo haría solo por aparentar pues en el fondo la envuelve una enorme tristeza.

“Complicado… Complicado… Claro porque como mamá puedes decir: ‘¿Cómo ha dejado a su hijo? ¿cómo puede vivir sin él?’, y estás que rajas en tu casa… Yo no me voy a meter a opinar nada sobre sus decisiones porque no sabemos lo que hay atrás; si se justifican o no, no es mi vida, no es mi rollo”, inició diciendo.

“Ahora lo que sí voy a comentar, es que se le ve… No sé si ustedes han notado, pero tiene una expresión de tristeza, tiene los ojos caiditos… No es que no te crea (al decir que está feliz), pero lo que cuentas me lleva a analizar un poquito sobre tu dramática y terrible decisión de tener que decirle a su papá que se lleve a Antoñito”, agregó.

“Yo no sé que es lo que está pasando atrás, pero tu carita y tus ojitos no la estás pasando bien, me cuentan a mi, que no la estás pasando bien”, finalizó Rebeca Escribens en su comentario sobre Sheyla Rojas.

