Rebeca Escribens regresó hace poco al estudio de “América Espectáculos”; sin embargo, pese a estar alejada un buen tiempo, no ha perdido el sentido del humor. En la reciente edición del programa, la conductora bromeó con Leslie Shaw al “confundirla” con Sheyla Rojas.

Como se sabe, Leslie Shaw lanzará el videoclip de su tema “Estoy soltera” al lado de Thalía y Farina el próximo 19 de junio, debido a esto, Rebeca Escribens presentó un informe sobre la cantante peruana, a quien comparó con Sheyla Rojas por su color de cabello.

Fiel a su estilo, Rebeca Escribens felicitó a Sheyla Rojas por su nueva faceta como cantante y por el anuncio de su nuevo tema al lado de la diva mexicana.

“Yo no sabía que la Sheyla cantaba, es la Sheyla que va a cantar con la Thalía, no le has visto el pelo. Igualita, mira la Sheyla tenía otro tipo de talento. Felicidades por el video”, bromeó la conductora de América Espectáculos.

Rebeca Escribens confunde a Leslie Shaw con Sheyla Rojas tras cambio de look

Como se sabe, este nuevo tema se sumará a las colaboraciones internacionales que ha presentado Leslie Shaw a lo largo de su carrera. Anteriormente grabó con Legarda, Mau y Ricky, Gente de Zona, Abraham Mateo, entre otros.

Además, el tema forma parte de “Yo Soy Leslie Shaw”, el nuevo EP de la cantante peruana, en el que se podrán escuchar nuevos temas y la tan esperada colaboración con Thalía.

