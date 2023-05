Rebeca Escriben sorprendió a más de uno al revelar en la reciente emisión de ‘América Espectáculos’ que la flamante ganadora del Miss Perú 2023, Camila Escribens, es nada menos que su sobrina.

La conductora de América Televisión habló por primera vez del lazo sanguíneo que la une a la modelo peruana que representará a nuestro país en el Miss Universo. “ Su padre, es primo hermano mío ”, empezó señalando la también actriz.

Según explicó, pese a tener un parentesco cercano aún no ha tenido la oportunidad de conocer a Camila Escribens ya que ella radicó en Estados Unidos gran parte de su vida.

“Efectivamente es mi sobrina, no he tenido la oportunidad de conocerla, ella se ha criado en los Estados Unidos. Ella es nieta del hermano de mi papá, de mi tío Walter. Su padre es primo hermano mío. No nos conocimos porque se ha criado en otro país”, comentó.

Pese a que aún no se conocen personalmente, Rebeca Escriben no perdió la oportunidad para enviarle un mensaje alentador a su sobrina tras ganar la corona del certamen. “Espero que se ponga las pilas y trabaje duro. Te toca demostrar que puedes traer la corona del Miss Universo ”, enfatizó.