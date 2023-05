No le da buena espina. Rebeca Escribens no dudó en mostrar su indignación al escuchar a Florcita Polo defender a su nuevo saliente tras no querer conocer los antecedentes de su nuevo galán, quien estaría envuelto en varios escándalos policiales.

Como se recuerda, la hija de Susy Díaz expuso la identidad de su nueva pareja Luiggi Yarasca Martínez, quien sería un próspero “empresario”.

Ante ello, Rebeca Escribens, conductora de América Espectáculos, no ocultó su indignación al escuchar a Florcita defender a su nuevo amor, por lo que le aconsejo investigar a su pareja.

“Me da cólera, porque si comento la voy a destruir. Mi reina, escobita nueva barre bien, yo te aconsejo, te sugiero, que por tus hijos, hagas una investigación a fondo. Vas a ver, por si acaso, con cuidadito, de la puerta para a fuera y termina de arreglar tus otros problemitas antes de empezar otra cosa”.





¿Cuáles son las denuncias que tiene el novio de Florcita Polo?

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ presentó un informe donde revelan que la pareja de Florcita no tiene ninguna propiedad a su nombre, y que la empresa que dice tener no registra movimientos desde diciembre del 2022.

Pero eso no es todo. Luiggi Yarasca también habría protagonizado varios escándalos policiales como la venta de droga al menudeo, según el programa de Magaly Medina.

En el 2020 fue detenido por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad tras agredir a un efectivo durante una intervención policial. Ese mismo año, fue detenido por presuntamente distribuir droga en pequeñas cantidades o al consumo individual y salió en las noticias enmarrocado.

En mayo del 2021, también fue detenido conduciendo un vehículo marca Audi en aparente estado de ebriedad.

Al ser consultada por las fuertes acusaciones en contra de su nuevo galán, Florcita Polo evitó responder y aseguró que confía en su pareja.

VIDEO RECOMENDADO