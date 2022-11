Continuando el liderazgo del entretenimiento en su rubro como el festival multigénero más importante del Perú, el Festival Reactivate vuelve en su décima edición a realizarse el 17 de diciembre en el Estadio San Marcos.

Reactivate 10 presentará esta vez 6 artistas internacionales en su line up y a 15 bandas peruanas que desfilarán en dos escenarios estelares especialmente acondicionados y disponibles desde la 1 pm como ya es tradicional.

La parrilla internacional esta vez incluye al baby de la salsa Jerry Rivera, quien recientemente lanzó una colaboración con el cantante venezolano Juan Miguel llamada “Hasta que llegaste tú” y viene girando por El Salvador, México y Ecuador; también ha confirmado su performance el grupo argentino Miranda que estrenó un adelanto de su último álbum con una versión nueva de “Don” feat Ca7Riel.

Además, uno de los grandes exponentes del género urbano, Tito El Bambino, se hará presente con sus más grandes éxitos como “Baila morena”, “Llueve el amor”, “Amor de colegio”, “Sol playa y arena” entre otros; por otra parte, la recordada agrupación venezolana Adolescentes Orquesta vuelve como parte de su “Soy Latino Tour” con una nueva generación de voces, pero con los clásicos de siempre que marcaron una época como “Me tengo que ir”, “Arrepentida”, “Hoy aprendí”, “Anhelo” entre otros.

La cuota de rock estará a cargo de la banda mexicana Enjambre, que sumará sus éxitos “Dulce Soledad”, “Somos ajenos”, “Vida en el espejo” y muchos más. Cierra el line up Trébol Clan que viene dando la hora con su hit “Esclavo” y está próximo a lanzar su nuevo single “No me caso”.

En cuanto a la cartelera peruana, participarán en esta ocasión: la cantante Daniela Darcourt, Deyvis Orozco, el carismático Raúl Romero, Amen con Marcelo Motta a la cabeza, Tony Rosado y el grupo Libido; complementando la tarima las agrupaciones de Armonía 10, Los Mirlos, Mauricio Mesones, You Salsa, We The Lion , Combinación de la Habana, Pedro Suárez -Vertiz La Banda, The Outsiders y Tourista.

DATOS

Este Jueves 1 de Diciembre sale la pre-venta de boletos desde las 10:00am en la plataforma digital de Teleticket con las siguientes zonas y precios:

Zona Campo: s/.110

Zona Box Individual: s/. 180

Zona Box Completo (10): s/.1800