Esta es la razón por la que Diego Chávarri fue a la casa de Melissa Klug [VIDEO]

Diego Chavarri visitó la casa de Melissa Klug recientemente y no por la razón que muchos especulan. El ex futbolista apareció en el hogar de su ex pareja debido a que la hija menor de ella, Samahara, se encuentra recién operada.

“¿Realmente a quién fuiste a visitar a la casa de Melissa? ¿A Melissa o a su hija que está un poco mal? Porque no es muy dable ir a visitar a una menor de edad a la medianoche”, le preguntó un reportero de 'Amor, Amor, Amor'.

“Ya lo aclaré en un comunicado. Obviamente la madre (Melissa) estaba al tanto, solamente que no estuvo presente”, añadió.

El comunicado al que se refiere el chico reality es el que brindó, aclarando la situación. En este se puede leer:

“Todos saben la relación y cuanto quiero a las hijas de Melissa, solo para aclarar (…), el viernes saliendo del programa pasé un rato para visitar a Samahara, porque está recién operada y quería compartir un momento con ella, y también compartí un momento con Melissita y Gianella. Que quede claro que no tengo ni tuve ningún contacto con Melissa Klug”.