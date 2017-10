Esta es la razón por la que Brenda Carvalho y Julinho nunca se van a casar [VIDEO]

“En nuestros planes no está porque Brenda ya fue casada, yo también, entonces no es una necesidad", dijo el ex futbolista. (Instagram)

“En nuestros planes no está porque Brenda ya fue casada, yo también, entonces no es una necesidad", dijo el ex futbolista. (Instagram)

“En nuestros planes no está porque Brenda ya fue casada, yo también, entonces no es una necesidad", dijo el ex futbolista. (Instagram)