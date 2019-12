Raúl Romero, el recordado conductor de ‘Habacilar’ no la pensó dos veces y se animó a dar su opinión sobre los programas reality, espacios que, coincidentemente, son emitidos en el mismo horario que el ‘Cara de haba’ tenía en el canal 4.

Al respecto, Romero señaló si bien, respeta el trabajo de la producción y de los participantes, este tipo de formatos no lo entretienen.

“No me gustan, no me entretiene mucho. Están muy bien hechos. Creo que han cambiado de su propuesta inicial, que era una propuesta dura, heavy. Se ha ido ‘sportivizando’, ahora es muy deportivo. Sigue mezclado con el tema más interpersonal. Creo que lo manejan de una manera más light. Pero ¿yo sentarme a ver ‘Esto es Guerra’? No, la verdad no”, dijo a El Comercio.

Por otro lado, se dirigió a sus fieles seguidores, quienes le piden regresar a la pantalla chica con el citado programa concurso.

“Quiero mandarle un mensaje a toda esa gente que apasionadamente me pide que vuelva, pero sobre todo a quienes creen que aquí hay una injusticia, una reivindicación de vida, que estoy postrado. Tengo propuestas para volver a la televisión de canales en los que he estado, pero no he aceptado porque estoy en mil cosas, la música es una de ellas”, expresó.

También reveló que se encuentra enfocado en el lanzamiento de su libro, dirigido a un público infantil, el cual saldrá a la venta a mediados del presente mes de diciembre.