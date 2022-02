Hasta el momento, Raúl Romero había evitado pronunciarse sobre el programa “Esto es Habacilar”, una nueva versión del clásico “Habacilar” que condujo el presentador por varios años. Ahora, fue captado por una seguidora, quien no dudó en preguntarle por su ausencia.

A través de Tik Tok circula un video en el que una seguidora de Raúl Romero le grita desde la ventana de su auto al expresentador de TV, quien se encontraba trotando, y le dice: “Raúl, te amo. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no estás en Habacilar? Ya no veo por eso”.

Lo que nadie esperaba era que Raúl Romero respondiera a la consulta de su seguidora. Si bien fue una escueta declaración, fue más que suficiente para saber la postura del presentador frente a este nuevo formato.

“Habacilar no está todavía en la tele. Es otra cosa, debieron haberle puesto otro nombre”, fue lo que respondió Raúl Romero, quien se alejó de la escena sonriente y despidiéndose con la mano derecha en alto.

Si bien existían dudas sobre la posible declaración de Romero, una de las evidencias que muestra que efectivamente fue él quien habló es que el también cantante tiene el brazo izquierdo vendado, tal y como se puede apreciar en el video.

Como se recuerda, hace algunos días se viralizó un supuesto comentario que Raúl Romero habría realizado en Twitter tras el estreno del programa “Esto es Habacilar”, nueva versión conducida por Johanna San Miguel y Roger del Águila. A las pocas horas, el presentador usó su cuenta de Instagram para desmentir dichas declaraciones.

“Chicos y chicas cómo están, me alegra que todos estén bien en sus casas. Quería comunicarles que yo no tengo Twitter, están saliendo mensajitos, comunicados y cosas así y yo no tengo Twitter. Hay un Twitter con mi nombre, es un Twitter falso”, señaló tajante el cantante en Instagram.

