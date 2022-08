Habló tras la ruptura. Rafael Fernández rompió su silencio luego de que anunciara el fin de su relación con la conductora Karla Tarazona hace pocos días, una decisión que tomó a muchos por sorpresa, pues parecían ser una de las relaciones más sólidas del espectáculo local.

En ese sentido, el empresario reveló, en una entrevista para Magaly TV La Firme, que la razón por la cual se separó de Karla Tarazona es que simplemente el amor de fue desgastando y finalmente terminó por mutuo acuerdo.

“Se comenzó a ir el amor, es la verdad, no tengo por qué decir que no es eso. Se fue desgastando el amor, yo di el 100% de mí, no me limité. Puede haber muchas personas en desacuerdo, pero es lo que se ha decidido”, indicó.

Asimismo, aseguró que esta ruptura no se debió a una tercera persona, manifestando que no hubo infidelidades que afectaran la relación.

“No, terceras personas por mi parte no existe ninguna, y creo que por parte de Karla tampoco. Ha sido un camino con muchos tropiezos y se ha ido desgastando”, aseguró el empresario.

Por otro lado, Fernández señaló que la decisión fue tomada por ambos, pero que él dio el paso para que puedan concluir la relación en los mejores términos posibles.

“La verdad fui yo quien quise más que ella. No podría mentirte al decirte que ella quiso. Fui yo el que trató de dar el paso porque sentí que estábamos muy desgastados, que no podía avanzar a otro nivel, nos estancamos”, manifestó.

“Por mi lado pasó eso, vino muy fuerte y comenzó a degradarse en estos meses que venían, y yo traba de que “comencemos a replantear las cosas” pero no funcionaban y caía, me volví a levantar y así”, agregó.

