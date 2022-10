El programa “Magaly TV, la firme” emitió un informe donde Rafael Fernández vuelve a hablar de Karla Tarazona, esta vez para contar que la conductora de TV no se retiró de la vivienda que compartían juntos en la fecha indicada, por lo que tuvo que pagar un mes más.

En conversación con el programa conducido por Magaly Medina, el empresario aseguró que la garantía de la casa era de 6400 dólares, con los que pagó el excedente de tiempo que Karla pasó en la vivienda.

“Yo le dije: ‘quédate con la garantía de la casa’, la garantía era de 6400 dólares. La señora de la casa se quejó porque Karla no salió el 15, salió el 26, lo tomó como un mes más y aparte cobró por todos los arreglos y me dijo: no te voy a devolver nada’ y se quedó con toda la plata”, contó.

Asimismo, Rafael Fernández también reveló que le ofreció 8 mil dólares a Karla Tarazona si es que ella firmaba un contrato de confidencialidad, donde ninguno pueda hablar del otro, pero ella lo rechazó.

“Los ocho mil dólares se daban si es que firmábamos un contrato de confidencialidad, donde ambas partes no hablábamos de nadie, pero Karla dijo no, no quiero recibir los 8 mil dólares”, señaló Fernández.

Como se recuerda, Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron su separación el pasado 26 de agosto y desde entonces han protagonizado diversos enfrentamientos mediáticos. Mientras el empresario contó su testimonio en “Magaly TV, la firme”, la presentadora de TV respondió a través de su programa.

