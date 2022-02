Este lunes 21 de febrero se estrenó la nueva temporada de “Esto es guerra”, donde se presentaron a personajes históricos del programa, entre ellos, el regreso de Rosángela Espinoza, quien fue recibida con un polémico mensaje de su compañero Rafael Cardozo.

“Le doy la bienvenida a ‘Rogángela’, estuvo rogando para venir. Escúchame, este año no tiene competencia de Tik Tok, yo creo que es una mala contratación. No hay Tik Tok este año. ‘Rogángela’, es pura competencia en los 10 años de ‘Esto es guerra’”, fue el recibimiento de Rafael Cardozo.

“Rosángela, yo estuve en otro canal, pero vi ‘Esto es guerra’ todos los días. Por lo que sé, a ti te botaron, te eliminaron, no te fuiste para estudiar, menos por la puerta grande”, añadió el participante brasileño.

¿Qué se sabe de la nueva temporada de EEG?

Hace algunos días se lanzó el video promocional de la temporada de aniversario por los 10 años de “Esto es Guerra” en el que aparecieron conocidos rostros como Yaco Eskenazi, Sully Sáenz, ‘Cachaza’, Jazmín Pinedo, Gino Pesaressi, entre otros.

Se esperaba el regreso de Johanna San Miguel en la conducción por ser la ‘Mamá Leona’, sin embargo, el último sábado en “Estás En Todas”, Natalie Vértiz le comentó a Choca Mandros que Peter Fajardo ‘confirmó que Johanna San Miguel ya no sería parte del programa’.

Por si fuera poco, Mathías Brivio también descartó su regreso al reality. “La posibilidad siempre ronda porque obviamente yo he sido conductor desde el inicio, la gente siempre especula y qué sé yo, pero ahora yo estoy con Latina, tengo contrato, estoy bastante feliz con Latina. No, este año no puedo estar en otro canal que no sea con el que he firmado contrato”, dijo al inicio.