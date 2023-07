Rafael Cardozo y Rosángela Espinoza continúan alimentando los rumores de un posible romance y se animaron a tener una romántica cita, la cual fue registrada por las cámaras de ‘Esto es Guerra’.

El brasilero dejó atrás su mediática separación con Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, y demostró una vez más está dispuesto a conquistar a la ‘chica selfie’ y la invitó a cenar a un un exclusivo restaurante.

En el adelanto que mostró el reality de competencia, Rafael Cardozo y Rosángela Espinoza acuden a su cita en una lujosa limusina.

Durante la cena, el ‘guerrero’ confiesa sus sentimientos por la modelo dejándola en shock. “ Me gustas, me muero por darte un beso ”, se le oye decir, mientras que Rosángela le pide no jugar con fuego.

