El modelo Rafael Cardozo reveló que, tras el término de su relación con ‘Cachaza’, tuvo que volver a amoblar su hogar, pues la brasilera se llevó casi todo lo que había en su departamento.

“No he vuelto a hablar con ella. Cuando ella se fue, yo quise dejarla tranquila en que ella iba a tenerlo todo, ‘vete y llévate todo’. ¿Qué pasó? No me quedó ni una cuchara, me quedó un colchón y un televisor y con eso he vivido por 15 días”, dijo al programa ‘Están en todas’.

Pese a que el proceso de decoración fue difícil, el exchico reality afirmó que la situación le dio la oportunidad de poder amoblar su casa a su propio gusto.

“Mi casa era muy bonita, ‘instagrameable’, pero al estilo de ella, hoy en día, hice un estilo industrial, tengo mi escritorio, mi oficina”, agregó.

Como se recuerda, Rafael y ‘Cachaza’ mantuvieron una relación amorosa por más de 12 años. Hoy en día, el modelo se mantiene soltero y la influencer tiene una relación con Andre Bankoff.