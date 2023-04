Rafael Cardozo continúa desatando comentarios tras volver a referirse al fin de su relación con Carol Reali, más conocida en el ambiente artístico con ‘Cachaza’, con quien terminó luego de 10 años de romance.

El exchico reality estuvo nuevamente como invitado en el programa COM FM, de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, para hablar sobre su etapa como soltero. in embargo, no pudo salvarse de las preguntas relacionadas a su ex.

Según narró ante sus excompañeros de ‘Combate’, había una posibilidad de regresar con ‘Cachaza’ luego de su sonada separación, sin embargo, prefirió dar marcha atrás al verla con su nueva pareja.

“Si Carol no subía la foto con ese chico, ¿hubiera habido la posibilidad de que tú la busques?”, preguntó la popular ‘Chinita’ poniendo en aprietos al exintegrante de “Esto es Guerra”.

“Probabilidad de que tal vez un día podamos volver, podría haber habido, que ahora ya no hay, pero de que yo la busque no. La probabilidad de que si yo no hubiera visto algo, sí había de regresar”, contestó Rafael Cardozo.