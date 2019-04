Rafael Cardozo perdió en un juego y agredió a Ignacio Baladán en 'EEG' [VIDEO]

El brasileño Rafael Cardozo no soportó que Pancho Rodríguez le ganara en uno de los retos del programa 'Esto es guerra' y se desquitó agrediendo a Ignacio Baladán.

Cuando el 'guerrero' chileno tocó la campana tras su victoria, Cardozo llegó con segundos de retraso y al ver cerca a Baladán le dio un fuerte empujón ante la sorpresa de sus compañeros.

"Yo no voy a dejar que Rafael me empuje así. Yo no le hice nada a él. ¿Lo calman ustedes o se arma el problema?", dijo Baladán muy enojado, quien era respaldado por Gian Piero Díaz.

Al respecto, el tribunal del reality 'Esto es guerra' decidió quitarle 20 puntos para su equipo y los 'Retadores' quedaron conformes.

Rafael Cardozo agredió Ignacio Baladán en 'Esto es guerra'. (América TV)

