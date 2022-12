Un soltero menos. Gino Pesaressi le dio una oportunidad al amor y tras ser ampayado en redes sociales besando a su nueva tentación en una discoteca de Miraflores , presentó oficialmente a la chica que le robó su corazón.

El actual campeón de ‘El Gran Show’ dejó de ocultar la identidad de su nuevo amor y afirmó estar más enamorado que nunca en el programa ‘América hoy’. Como se recuerda, el actor se separó de Mariana Vértiz en el 2018, madre de su única hija.

A pesar de que no mencionó el nombre y apellido de la pelirroja, se trata de Andrea Aguirre. En Instagram, la guapa ilusión de Gino se autodenomina como actriz, cantante, modelo y gamer. La artista actualmente está en filmaciones de una película peruana.

Incluso, el bailarín se puso celoso al ver cómo en el programa lanzaron las fotos de Aguirre y reveló lo feliz que se siente en esta etapa. “Estoy tranquilo. Estoy feliz. Es una chica guapísima y no solamente guapa, sino supertalentosa. Además, habla… Es una de las relaciones más comunicativas que he tenido, que es superchévere, o sea, hablamos de todo, de cualquier cosa que nos molesta, lo hablamos”, dijo inicialmente.

Asimismo, confesó que las conversaciones entre ellos se da debido a la vida diferente que tienen: “es que mi vida no es fácil. No es fácil meter a alguien en un mundo como este y de hecho son cosas que hemos tenido que hablar. Sabíamos que esto iba a pasar, no así, pero sabíamos”, añadió muy ilusionado.

¿Quién es Andrea Aguirre?

La nueva pareja de Gino Pesaressi es Andrea Aguirre Coronado, una actriz, cantante, modelo y terapeuta de 29 años. Empezó su carrera musical a los catorce años, siendo entrenada por la soprano Jacqueline Terry. Al salir del colegio, se dedicó a estudiar teatro de la mano de Leonardo Torres Vilar. Sus dos primeras obras fueron “El tesoro perdido” y “Las niñas ya no quieren ser princesas”.

Eventualmente, Andrea Aguirre quiso seguir perfeccionando sus dotes para la actuación, por lo que decidió seguir estudiando, pero esta vez siendo Alberto Ísola su profesor. “Me gusta mucho el teatro dramático, me gusta lo dramático, pero no en la vida real”, expresó en una entrevista con Freddy Morales.

En el 2017, formó parte de la obra musical ‘El Plebeyo’ junto a Emanuel Soriano, Alexandra Graña y Tatiana Espinoza, siendo esta su primera producción que la involucraba directamente con la música criolla.

Actualmente, la actual pareja de Gino Pesaressi se encuentra grabando escenas para la secuela de ‘Soltera Codiciada’, que será protagonizada por Gisela Ponce de León y que pronto llegará a los cines nacionales. La actriz ha compartido extractos de su día a día en el set de grabación en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 100 mil seguidores.

Además de su cuenta principal, Aguirre cuenta con una plataforma llamada “Andrea holística”, donde comparte consejos de salud mental. “Soy una profesional dedicada a la salud integral y holística, quiere decir que tomo en cuenta todo de ti, tu cuerpo, tu mente, tu corazón y tu espíritu”, señala.

