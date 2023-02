Nuevamente envuelto en una polémica. Ricardo Mendoza , conductor de ‘Hablando Huevadas’, fue captado ingresando a un edificio con una mujer que no es su novia, con quien pasó la noche. Ante ello, la expareja de la joven salió a contar su versión de los hechos al programa ‘Magaly Tv: la firme’ .

A través del reportaje, se supo que Ricardo y su novia llevan alrededor de 7 años juntos. Sin embargo, según la información, Ricardo y la mujer con la que fue visto el sábado pasado se ven desde el año pasado.





Incluso, el conserje del edificio dijo que el sobrino de ‘Cachín’ habría alquilado el departamento en el que pasó la noche con la mujer.

Ante ello, Pedro Valle, expareja de la mujer identificada como Rosalía Franco, explicó a las cámaras de la ‘Urraca’ que mantenía un romance de cinco meses con la modelo, pero se enteró de que se veía con Ricardo Mendoza a escondidas.

“Terminamos hace una semana, teníamos una relación de pareja, se podría decir. Me contó (lo de Ricardo Mendoza) para que yo lo supiera. Hay una diferencia grande entre él y yo… yo no compro amor ni a las personas, yo me las gano por las que soy. Él condiciona a las mujeres para que estén con él”, comentó Pedro Valle.









¿Quién es Rosalía Franco?

Rosalia Franco, la mujer que fue captada pasando la noche con Ricardo Mendoza, es una modelo, periodista y comunicadora de nacionalidad venezolana. Estudió Comunicaciones en la Universidad Yacambú en su país de origen. Actualmente, es presentadora de noticias y freelancer, de acuerdo con su cuenta de LinkedIn.

Rosalía y Pedro Valle, su expareja, se conocieron cuando la joven de 27 años pasó casting para el programa ‘Pasa la Voz’, donde él tiene el cargo de productor general. Ambos salieron durante cinco meses, pero todo terminó cuando el cómico de ‘Hablando Huevadas’ se involucró con la joven.

De acuerdo con su expareja, Rosalía se encarga de mantener económicamente a toda su familia y, por ese motivo, está saliendo con el comediante. “Le pasaban como 10 mil soles, estaba obligada a estar con él porque el ‘pata’ le pagaba el departamento, los gastos de su familia, todo eso”, detalló.

VIDEO RECOMENDADO