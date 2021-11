Jamila Dahabre es una modelo de ascendencia árabe, que empezó en el mundo del modelaje a la temprana edad de 15 años. A partir de ello, era normal verla en pasarelas de conocidas discotecas y secuencias de algunos programas de televisión.

Inició su propio negocio junto a su pareja: una tienda de ropa en San Isidro, donde empezó a tomar notoriedad hace algunos años. Se le relacionó, luego de su separación con el padre de su hija, con el modelo ‘Coto’ Hernández, pues era común verlos en los programas de espectáculos.

Sin embargo, no fue el único miembro de la farándula con quien se le vio o relacionó, ya que incluso se llegó a especular sobre algún interés del futbolista Jefferson Farfán, pues coincidieron en una fiesta, cuando este estaba separado de la salsera, Yahaira Plasencia.

Otros personajes con quienes se vinculó a la modelo fueron el argentino Benjamín Lukovski, quien tuvo breves momentos de fama en la televisión peruana por su relación con Grasse Becerra.

Últimamente, se dijo que era muy amiga del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, quien ha negado algún romance con la modelo. “No. Mira, esos son chismes. Francamente, entrar en ese terreno de la farándula y esas cosas... Es una insensatez”, mencionó el burgomaestre.

Sin embargo, pese a los romances y la vida de modelo, Dahabreh continuó con su negocio de ropa en el que expone sus propios diseños, muchos de ellos inspirados en la cultura peruana.

Polémica por su presencia en Expo Feria Dubái

Jamila Dahabreh sorprendió este martes al celebrar por todo lo alto su presencia en la Expo Feria Dubái, donde Perú tiene un pabellón. La modelo exhibió su colección Munay, inspirada en telares peruanos, sin embargo, su participación en este evento internacional ha recibido varias críticas.

Diseñadores como Meche Correa y Jorge Salinas pidieron a las autoridades explicar cuál fue el criterio para elegir a Jamila Dahabreh como representante del Perú en esta feria realizada en Dubái.

“Magaly TV: La Firme” consultó al jefe de comunicaciones de Promperú, Víctor Urquiaga, sobre la participación de la modelo en dicha feria internacional.

“Lo único que podemos decir es que ella es una persona que llegó, y si se identifica como peruana, recorre el pabellón como tantas personas, pero no hay un nexo propiamente comercial. (…) Hasta dónde hemos visto, la señora Jamila no está, porque no hay en este momento esas ruedas de negocio en Dubái”, respondió.

PROMPERÚ RESPONDE

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo emitió una carta dirigida al programa de Magaly Medina, en la que aclara que dicha modelo no pertenece ni ha sido convocada por PromPerú para participar de alguna rueda comercial en el pabellón de Perú en la Expo 2020 Dubái.

El organismo estatal afirma que Jamila Dahabreh recorrió el pabellón de Perú en la exposición como cualquier otro turista y que las imágenes que presentó junto a sus “declaraciones de carácter comercial no cuentan con sustento”, debido a que la modelo no ha mantenido reuniones de carácter comercial o participado de jornadas de negocios al interior del pabellón.

Incluso, muchas de las imágenes parecen no pertenecer al propio pabellón de Perú, sino a fotografías tomadas en otros pabellones.

PromPerú informó que la empresa de Dahabreh está postulando para participar en la Rueda Comercial programada para el 19 y 20 de enero del 2022, pero que esta empresa sigue en proceso de evaluación.

VIDEO RECOMENDADO:

Fiscalía Anticorrupción encontró dinero en efectivo durante diligencia realizada el viernes perteneciente al secretario general del jefe de Estado, Bruno Pacheco; además, exrector de universidad no licenciada le prestó a la Fenatep local para hacer política; también, desde hoy hombre de César Acuña le llevará la agenda al presidente; y el Minedu suspende la prueba de los maestros tras filtración.