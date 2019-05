Vanessa Saba y su fuerte respuesta a usuario de Twitter que menospreció su carrera [FOTOS]

Sin pelos en la lengua. La actriz peruana Vanessa Saba, conocida por participar en reconocidas producciones nacionales y extranjeras, arremetió contra un sujeto que menospreció su carrera públicamente.

El incidente ocurrió cuando la artista recomendó a través de una publicación en su cuenta de Twitter que el público vaya a disfrutar de la premiada película Retablo, actualmente en cartelera.

"Retablo es la película más premiada de la época pero no solo eso, es un peliculón. Uno de esos que es mejor no perderse", escribió y adjuntó a su tuit los horarios de proyección del filme peruano.

Entre las personas que comentaron estaba el usuario identificado como "@pierycat", quien de inmediato cuestionó el seguir los consejos de Saba. "No hay críticos serios en cuya crítica confiar y vamos a creer en una 'actriz peruana'?", preguntó.

(Captura de pantalla de Twitter)

De inmediato, recibió una contundente respuesta de Vanessa, quien no dudó en usar fuertes expresiones para poner en su lugar al sujeto. "Le puedes creer a la conc** de tu madre si quieres. A mí no me importa, los domingos no tengo paciencia", escribió.

(Captura de pantalla de Twitter)

Sus seguidores reaccionaron felicitándola y recomendándole no prestar atención a personas que comentan para incomodarla. Ella agradeció el gesto respondiéndoles a cada uno.