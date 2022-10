¿Todo queda en familia? Melissa Paredes fue captada en un centro comercial junto a su pareja, el bailarín Anthony Aranda. Esto no tendría nada de malo, claro está, sin embargo, se les vio junta a dos pequeñas, una, la hija de la propia Paredes y la otra pequeña sería la hija de Ale Venturo, actual pareja de su ex, Rodrigo Cuba.

Así lo aseguran en el portal Instarándula, en donde publicaron algunos videos de la salida de la pareja con ambas niñas. En uno de estos videos se puede ver cómo Melissa Paredes carga a la que sería la hija de Ale Venturo.

“Varias ratujas quedaron sorprendidas al ver a la parejita junto a una nena con rasgos similares a la hija de Ale Venturo, pero no podemos confirmar aún que se trate de ella”, indicó Samu Suárez, quien está detrás del famoso portal farandulero.

Como se recuerda, la actriz aseguró el pasado sábado que había arreglado las diferencias con Rodrigo Cuba, su expareja, luego de que un ampay pusiera fin a su matrimonio. Paredes indicó que están en una nueva etapa como padres.

Melissa Paredes pasea con el Activador, su hija y...¿la bebé de Ale Venturo?: Instarándula comparte videos

“Creo que me tocó perdonar, me tocó pedir perdón, ya lo había hecho, pero nunca nadie lo vio. Me tocó estar de ambos lados y también soy muy débil o muy suave. Créeme que cuando pagué con la misma moneda me fue peor, no se debe pagar con la misma moneda jamás, eso no se hace y lo aprendí a la fuerza”, expresó.