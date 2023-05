Luego de que la empresaria Milena Zárate utilizara sus redes sociales para denunciar públicamente ser víctima de amenazas de muerte por parte de la familia de su cuñado, Ítalo Villaseca . Su hermana Greissy Ortega no dudó en pronunciarse al respecto y negó tener relación alguna con ese acto delincuencial.

“Qué bueno es hablar, señalar y solamente hacerse publicidad porque anda olvidada, ya no sabe qué más barro lanzarme para hacerme quedar mal, no soy ni delincuente ni amenazo por la espalda como lo hace ella. Cualquier cosa que tenía para decirle se lo escribí y solo salió a burlarse y a difamarme, como siempre opté por callarme porque no deseo seguir pisando el palito”, empezó diciendo Greissy en su cuenta oficial de Instagram.

“Esta vez tiene que tener pruebas, yo si respeto que existen menores de por medio, no como ella que no le importa meterse con mis hijos así que ya deje de jod*** y suélteme, en serio aburre con su drama de mujer víctima”, agregó Greissy.

La animadora no contenta con ello, volvió a arremeter contra Milena: “Qué mal que a pesar de ser familia me calumnien y me difamen de una forma tan monstruosa. No tengo el corazón tan podrido para hacer esa clase de maldad de la que me están acusando, en ¿qué momento de esos supuestos audios se escucha la voz de Ítalo o de mi persona?, pero ellos de frente salen a decir que fui yo porque no saben hacer las cosas bien, señalan como para vender pan caliente de algo que no hice. Ahora es fácil decir cualquier cosa, ‘le echamos la culpa a Greissy por siempre’, qué pena de verdad”, dijo la hermana de Milena.

Acusa a Ítalo y a su hermana Greissy de amenazas de muerte

“Acabo de recibir este mensaje. ¡Me han amenazado de muerte! Mañana mismo pongo la denuncia en contra de toda la familia de Ítalo Villaseca”, escribió la empresaria colombiana, acompañado de un audio que sería la prueba.

“Si a mí o a alguien de mi familia le pasa algo, los culpo a ellos y a Greissy Ortega. ¡Aquí está! Tal cual como he recibido la llamada”, agregó Milena.

La empresaria colombiana habría recibido estas amenazas de muerte en medio del estreno de su autobiografía narrada, en donde contará cosas inéditas sobre su vida. ‘La verdad la sé yo’ es como se llamará el proyecto donde contará etapas de su vida jamás reveladas.

VIDEO RECOMENDADO