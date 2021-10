Al parecer, Melissa Paredes quiere olvidarse de sus problemas personales tras el escándalo de infidelidad que protagonizó con Anthony Aranda, su pareja de baile en “Reinas del Show”, con quien fue captada besándose en su camioneta, a pesar de estar casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Es así que la modelo acaba de compartir en su cuenta de Instagram unos videos en los que se le puede ver muy feliz, a punto de ejercitarse. En los clips que posteó en sus Stories, incluso se escucha de fondo la canción “Sejodioto” de Karol G y ella canta parte de la letra.

“Bueno, y ahora ejercicios”, dice antes de empezar a tararear parte de la letra del tema que dice: “Me cansé de relacione’, no quiero más presione’ / Por más que me critiquen, me tienen sin cojones”, lo que parece ser una indirecta para todos los que la cuestionan.

Melissa Paredes continúa grabándose en ropa deportiva y muestra que esta dentro de su departamento; finalmente indica: “Voy a entrenar, les mando un beso. ¿Cómo andamos? De muy buen ánimo... ¡Arriba los ánimos!”.

Se divorcia de futbolista

Recordemos que el último martes, Melissa Paredes hizo público un comunicado en el que anunció que iniciará los trámites de su divorcio de Rodrigo Cuba, su aún esposo, días después que protagonizara un ampay con su bailarín de “Reinas del Show”, Anthony Aranda.

“A fin de que no se siga especulando sobre mi vida personal y familiar y evitar confusiones y malos entendidos, (informo) que estoy iniciando conversaciones y tratativas en busca del bienestar y estabilidad emocional y psicológica de mi hija, y sobre el trámite del divorcio”, señala su pronunciamiento.

Aunque dijo que entiende la labor de los medios de comunicación, la modelo pidió respetar su intimidad por el bienestar de su hija y solicitó “a los medios de comunicación cesar el acoso al que vengo siendo sometida en los últimos días”.

