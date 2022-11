Martín Távara , quien recientemente fue separado del club Sporting Cristal debido a una denuncia de maltrato hacia su expareja, fue captado por las cámaras de ‘Magaly Tv La Firme’ en una discoteca de San Borja junto a una misteriosa mujer y el también futbolista, Christopher Olivares.

Según el informe del programa, Távara se encontraba en local a las 3:00 de la mañana del día martes. En las imágenes se le aprecia junto a una joven mujer, conocida como Nicole.

El joven jugador salió de la discoteca a las 5:31 de la mañana con rumbo a un edificio en Miraflores. Como se recuerda, Sporting Cristal separa a Martín Távara del club tras ser acusado de violencia por su expareja, Angye Zapata.

La bailarina de Agua Bella habló sobre las agresiones que recibió en ‘Magaly Tv: La Firme’. “La primera vez que me golpeó fue en la casa de un amigo de él, estaba en estado de ebriedad, y había personas presentes y no hicieron nada. Me decía que me sacara la ropa porque él me lo había comprado. Me golpeó, me tiró a la ducha, me humilló y me escupió”, señaló Angye Zapata.

Martín Távara es captado con nueva jovencita tras denuncia de Angye Zapata. (Foto: Captura ATV).

La joven, de 21 años, mantuvo una relación con el futbolista por 2 años y medio, pero aseguró que no lo había denunciado porque cuidaba su carrera como deportista. “No quería ser yo la culpable de ser la que arruine todo su esfuerzo”.

Zapata señaló que muchas veces tuvo que prestarle dinero y que se encuentra endeudado por el casino. “Yo le prestaba dinero. Era un vicio porque cobraba y se iba a jugar”. Incluso, “No le importaba si tenía para comer, si tenía para el alquiler, si tenía para mandar a su hija, no le importaba si su mamá no tenía nada que comer porque siempre tuvo el respaldo del club. Ello siempre se hicieron cargo de las deudas de él”, agregó.

Como se recuerda, Angye Zapata se hizo conocida por ser la bailarina de la orquesta de Josimar Fidel. Ella y el salsero tuvieron una relación y fue la exesposa del cantante quien denunció que el artista le fue infiel con la jovencita.