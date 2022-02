El exfutbolista Alfonso Yáñez, más conocido como ‘Puchungo’ , volvió a demostrar la estrecha amistad que mantiene durante años con Tula Rodríguez, a quien incluso le juega bromas pesadas.

El exjugador de Universitario de Deportes y Sport Boys fue entrevistado por Ivana Yturbe para el programa “En Boca de Todos”, donde mostró las variedades culinarias que ofrece su cevichería “Puchungo Sport Bar”, sin embargo, sorprendió a la modelo y a los televidentes al lanzar una cruel broma sobre el físico de la conductora peruana.

“En su casa hemos estado una vez y se le veía guapita, pero cuando se le ve sin pintura es otra. Le decía nunca salgas a la calle sin pintura, te lo ruego, es otra”, dijo entre risas.

El exfutbolista de la selección peruana, ‘Puchungo’ Yáñez bromeó a Tula Rodríguez por su físico durante una entrevista para ‘En Boca de todos’. “En su casa hemos estado una vez y se le veía guapita, pero cuando se le ve sin pintura es otra. Le decía nunca salgas a la calle sin pintura, te lo ruego, es otra”, dijo entre risas. (Fuente: América TV)

Tula Rodríguez conserva una relación amical con varios futbolistas, y esta semana se le vio entrevistando a varios personajes de este deporte en el contexto de los partidos que disputó la selección peruana por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

La conductora de “EBDT” ha señalado que actualmente se encuentra disfrutando su soltería, y ha descartado que entre sus pretendientes pueda estar un futbolista.

“Yo soy una mujer de base 4 y si voy a voltear a mirar tiene que ser mínimo de base 4. A mí no me gustan chicos ni ya no quiero mayores, quiero a alguien como yo”, contó a las cámaras de “América Espectáculos”.