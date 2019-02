¡Al estilo ayacuchano! La 'Puca' se casó el pasado fin de semana

Susan Cristan, más conocida por su papel cómico en 'Combate' como 'La Puca', se casó el fin de semana pasado con su pareja Pablo Ramírez. Ambos contrajeron matrimonio civil el sábado en una boda al estilo de Ayacucho, lugar donde nació la humorista.



“Quise seguir la tradición de mi tierra, porque en Ayacucho también hacemos esas costumbres. Tenía el sueño de traer un poco de mi tierra a mi boda”, precisó Cristan.

La ceremonia se realizó al promediar las 8 de la noche y posteriormente se dio el baile de honor, seguido por las danzas ancestrales (huaylas y danzas), mientras que los invitados ingresaban con sus regalos y dinero en las manos.

Los recién casados disfrutaron de la música de las agrupaciones ‘Pintura Roja’ y ‘Los Wawas’, quienes deleitaron a los presentes con lo mejor de su repertorio.

“Es el día más feliz de mi vida. Ha sido una noche muy emotiva. Antes desconfiaba mucho del amor, no creía en nadie, pero él (Pablo) me dijo que haría hasta lo imposible para que vuelva a creer en el amor y me atrapó”, acotó 'La Puca', quien se emocionó hasta las lágrimas.

Ramírez aseguró que se siente feliz por la ceremonia y emocionado por el bebé que tendrán pronto.

"Me siento muy contento y vivo orgulloso de mi esposa. Mi bebé es lo más hermoso que nos ha pasado, es el amor de nuestras vidas", aseveró.