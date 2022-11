‘Amor y Fuego’ reveló que la productora GV de Gisela Valcárcel le habría mandado una carta notarial a Gabriela Herrera tras ser eliminada de ‘El Gran Show’ por no cumplir con una de las normas del contrato, pues declaró para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitri en el que hizo referencia a sus compañeras en el reality.

Ahora, Herrera debería pagar una multa por 4UIT, lo que equivale a 18,400 soles, casi 19.000 soles, según el programa de espectáculos.

En diálogo con el reportero de ‘Amor y Fuego’, la bailarina fue consultada sobre este conflicto legal.“Gabriela, ¿nos hemos enterado de que GV te ha mandado una carta notarial diciendo que tienes que pagar 4UITS?”, le preguntó el hombre de prensa.

“No puedo responder. No puedo responder, justo por esos temitas. Lo que se ve, no se pregunta. Qué te puedo decir, no puedo responder. Me tienen atada por ese lado”, contestó la bailarina.

¿Qué dijo en sus declaraciones?

Gabriela Herrera dejó de aparecer en “El Gran Show” poco después de ofrecer una entrevista al programa “Amor y Fuego”, donde arremetió aparentemente contra Gisela Valcárcel.

“No me gusta fingir que soy la buenita, que sí los quiero a todos y atrás soy la mala del cuento”, dijo en un inicio.

“Yo no más puedo decirles que las que ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguas mansas, atrás de, son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas. No se crean todo lo que hay en televisión porque cinco minutos no define a la persona”, agregó.