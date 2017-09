Priscila Howard representará a Perú en el Miss Universo

La modelo Priscila Howard fue elegida para representarnos en el certamen Miss Universo y esta designación generó polémica en redes sociales por no ser una de las concursantes que compiten para el reinado de este año.

Al respecto, la directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton, explicó esta decisión. “A mí no me gusta enviar a nadie si no tiene el tiempo de preparación correcta, porque si no, uno iría a perder. Resulta que el Miss Universo se ha adelantado. Ya no será en enero, sino que la final se dará el 24 de noviembre (en EE.UU.). Por eso, le corresponde ir a Priscila Howard, quien es la virreina (segundo puesto en 2016), y es lo que aprobaron los organizadores del Miss Universo. No fue una decisión a dedo. La gente solo critica porque no conoce”, dijo Newton a Perú21.

También confirmó que la Miss Universo, la francesa Iris Mittenaere, vendrá a nuestro país el 21 o 22 de setiembre para coronar a Priscila.

Con respecto al concurso televisivo para la elección de la nueva Miss Perú Universo, Newton aclaró: “Todo sigue su curso y se coronará a la chica mejor preparada. Pero ella participará en el certamen internacional del próximo año. ¡Imagínate si concursa en noviembre! No llegaría bien preparada, porque la coronación es a fines de octubre”, concluyó.