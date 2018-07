Así fue la presentación de Vania Bludau en reality de Telemundo [VIDEO]

La modelo peruana Vania Bludau sorprendió a sus seguidores al anunciar su participación en el nuevo reality de competencias extremas de Telemundo, Exatlon . El programa, emitido en Estados Unidos, estrenó el último lunes con la participación de la peruana.

En su primera presentación, si bien Vania Bludau sacó una gran ventaja en el primer juego no pudo ganarlo, pero dejó una buena impresión por su empeño y su extraordinario rendimiento físico.

"Entrar a Exatlon es un reto para mí, es una nueva familia", señaló Vania Bludau al presentarse a través de un video en Exatlon Estados Unidos.

"No soy ninguna atleta preparada ni olímpica, pero soy muy estricta con el gimnasio, me encanta el gimnasio. Estoy aquí para representarme a mí en el sentido de que me conozca la gente, para que sepan quién es Vania y qué es capaz de hacer", agregó la exparticipante de ' Combate' .

Hay que recordar que Vania Bludau forma parte del equipo de los 'famosos' junto a Marisela Cantú, Jessica López, Jennifer Salinas, Jannely Farias, Sebastián Caicedo entre otros destacados artistas.