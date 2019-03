¿Nicola Porcella pasó una noche con 'La Chama'? Esta fue la polémica respuesta del chico reality [VIDEO]

Nicola Porcella prefirió no opinar tras conocer la presentación que hará Alexandra 'La Chama' Méndez en 'El valor de la verdad' para hablar de la fiesta en Asia.

Recordemos que en dicha reunión participó la modelo venezolana junto al guerrero, y también ocurrió que la modelo Poly Ávila y Miss Trujillo Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas.

Sin embargo, el chico reality si respondió algunas preguntas que le formuló Jazmín Pinedo durante la emisión 'Mujeres al mando'. "Nicola (Porcella) tengo que decirte... Lo que pasa es que te quiero contar algo, acabo de ver el avance de 'El Valor de la Verdad', ¿quieres saber quién se sienta mañana? 'La Chama' y sabes qué pregunta le han hecho: ¿Alexandra Méndez es verdad que estás enamorada de Nicola Porcella?", señaló la modelo.

La respuesta del ex capitán de 'Las Cobras' no se hizo esperar. "Yo no sé pues, eso tienen que preguntarle a ella. Cómo voy a saber yo si ella está enamorada o no de mí", indicó.

De otro lado, al ser consultado sobre si había pasado una noche con Alexandra Méndez, Nicola Porcela indicó que "un caballero no tiene memoria".

