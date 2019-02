Porcella y su frase fuera de lugar a reportera: "Te voy a invitar a mi fiesta para que veas si te obligo"

Tras su presentación en 'El valor de la verdad', Nicola Porcella ofreció unas polémicas declaraciones y lanzó frases fuera de lugar en torno a su participación en la fiesta en Asia, donde también participaron otros 'chicos reality'.

El incidente ocurrió cuando una reportera del programa 'Válgame Dios' le interrogó si a partir de ahora evitaría salir a fiestas tras la experiencia que vivió en la mencionada reunión en el sur.

"Como esa fiesta no, pe. A ninguna ya. Voy a tener que hacer mi fiesta solo. Voy a invitarlos ah (a los periodistas) ¿Quieres ir o no? (A una reportera) Te vas a divertir. El jagger está... pero en su punto", indicó el ex integrante del reality 'Esto es guerra'.

Pero eso no es todo. El ex conductor de 'Estás en todas'' 'imitó' a la 'chica de azul', quien, supuestamente, estaba con la mandíbula desencajada tras el excesivo consumo de estupefacientes.

"¿Yo la he obligado a tomar? Te voy a invitar a mi fiesta para que veas si te obligo. (...) Ya van a ver los videos donde la chica de azul, está bailando de lo más normal y con la mandíbula bien puesta en su cara. Así que no se le movía así (hace una mueca), ni nada", añadió Porcella.

Recordemos que tras aquella fiesta en Asia, en la que también participaron otros chicos reality, la modelo Poly Ávila y la Miss Trujillo Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas, incluso la última entabló una denuncia por intento de violación.

