Laura Huarcayo y ‘La Carlota’ sorprendieron a más de uno al revelar por primera vez por qué ‘Bienvenida la Tarde’, el programa que cautivó al público por cinco años consecutivos, tuvo que salir del aire.

El reality de competencia se estrenó en el 2011 con Laura Huarcayo en la conducción junto al ‘Niño Alfredito’ y ‘La Carlota’ como líderes de ‘La Brigada’ y ‘El Pelotón’. Tuvo gran acogida, sin embargo, terminó saliendo del aire en el 2015.

¿Las razones?

En una entrevista para el programa de YouTube de Carlos Vílchez, Laura Huarcayo y ‘La Carlota’ recordaron sus pasos por ‘Bienvenida la tarde’ y sorprendieron al revelar por qué el espacio no continuó frente a las pantallas de Latina.

“Yo dije ‘muchas gracias’ en setiembre, me di cuenta que ya no querían hacer nada con el programa, ya estaban aburridos, nos querían chotear”, señaló Carlos Vílchez.

Por su parte, Laura reafirmó que no continuaría en la conducción de ‘BBT’ porque quería pasar más tiempo con su hija. “Yo estaba emocionada por ponerme mi buzo (...) No me arrepiento porque mi hija comenzó a tener más autoestima”, agregó.