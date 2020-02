Jossmery Toledo, quien estuvo en el ojo de la tormenta los últimos días tras ser captada en un hotel con el futbolista Christopher Olivares, compartió un video en su cuenta de Instagram para realizar un importante anuncio.

Y es que en el clip que publicó en sus Stories, la suboficial de tercera informó que ya había sido aceptada su solicitud de pase al retiro e indicó que este miércoles era su último día la Dirección de Lavado de Activos, unidad a la que pertenecía.

La agente -que se hizo conocida tras protagonizar un video viral en Tik Tok en el que usaba su uniforme policial y por el que le abrieron un proceso disciplinario- no pudo ocultar su tristeza tras su alejamiento de la institución a la que perteneció desde 2014.

“Quiero comentarles que lamentablemente ya aceptaron mi solicitud de pase al retiro. Demoró porque el procedimiento es así, tienen que evaluar para ver si es que me dan de baja o no y ya aceptaron mi solicitud. Hoy es el último día que hice servicio (...) en la Dirección de Lavado de Activos”, contó.

“Estoy un poco triste, porque de todas maneras le agarras costumbre y cariño a la institución porque es muy hermosa. Tiene muchos campos para aprender del cual aprendí bastante aunque digan que no he hecho cursos. De cierta manera lo he hecho, pero -de repente- no han sacado ciertas cosas", agregó Jossmery.

“Ya se enterarán el motivo por el cual yo pedí mi retiro, espero que no me critiquen… Bueno siempre van a haber críticas constructivas, negativas, y voy a escoger de todo un poco para poder aprender más porque la vida es así, siempre aprendes”, precisó.

“Estoy un poco apenada, ya lloré, ya me reí y no pensé que de la noche a la mañana iba a salir esto”, finalizó en su mensaje la policía y prometió a todos sus seguidores continuar mostrándoles “sus rutinas de ejercicios y muchas otras cosas más”.

Jossmery Toledo anunció su retiro de la Policía Nacional

PNP aún no oficializa el pase al retiro de la suboficial

En comunicación con este diario, fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) indicaron que aún continúa el proceso tras la solicitud del pase al retiro de Jossmery Toledo de la institución. Indicó que la admisión del pedido se confirmará a través de una resolución directoral emitida por la PNP.

En la víspera, Stéfano Miranda, abogado de la suboficial, indicó al diario Perú21 que las autoridades rechazaron su pase al retiro, porque ella tiene un proceso disciplinario abierto por presuntamente cometer “una falta grave contra el reglamento de la institución, específicamente por mal uso del uniforme".

VIDEO RECOMENDADO

Jossmery Toledo y Christopher Olivares fueron ‘ampayados’ en hotel

Jossmery Toledo y Christopher Olivares son captados en hotel. (Video: ATV)