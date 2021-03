Orgullo nacional. La peruana Pierinna Patiño logró adjudicarse con el título del Top Model of the World en Hurghada, ciudad ubicada en la costa del mar Rojo en Egipto. Asimismo, logró obtener el premio a “Miss Fotogénica”.

El concurso en su 27 edición se realizó en las instalaciones del Hotel “Meraki Resort” el pasado 5 de marzo. Detrás de la peruana quedaron como primera finalista la representante de México, Priscila Valverde, y Giselle Archbold Davis de Colombia, en calidad de segunda finalista.

La modelo de 22 años se alzó como la nueva Top Model of the World 2020/2021, y sucede en la corona a la española Nicole Menayo. Nuestra representante compitió con 40 candidatas de todo el mundo en este concurso de belleza.

“Mi principal motivación soy yo, las ganas de lograr las metas que me he marcado para seguir creciendo como persona y profesional son las que me impulsan a seguir avanzando”, dijo la reina peruana en declaraciones recogidas por el portal especializado Angelopedia.

Vale indicar, que Pierina Patiño fue coronada el pasado 30 de enero en el Callao por la Corporación “Nuestra Belleza Peruana” bajo la dirección de la exreina de belleza, Massiel Vidal, y el director de reinas, Adrián Chastre.

LO QUE DEBE SABER

Pierinna Patiño es licenciada en publicidad y redes sociales. De igual forma, minutos después de ser coronada Miss Top Model of the World 2020, Pierinna Patino realizó una transmisión vía Instagram Live, donde reveló que sintió algo de incertidumbre por saber qué pasaría después.

La modelo aseguró a través de sus redes sociales que todas las personas que participaron del certamen fueron sometidas a una prueba molecular (PCR) de coronavirus para garantizar la seguridad del evento y la de sus asistentes.

VIDEO RECOMENDADO

Candidata al Miss Perú renunció por video en Tik Tok

Candidata al Miss Perú renunció por video en Tik Tok. (Instagram)