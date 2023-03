Nuevos aires. El actor Adolfo Chuiman contó los pormenores de su salida de la popular serie ‘Al fondo hay sitio’. El recordado ‘Peter’ también admitió que extraña su trabajo en la televisión.

El artista aclaró que su alejamiento de la producción no se debe a que vivirá en Estados Unidos. En una entrevista a Trome, señaló que se está tomando unas vacaciones, pues viene trabajando sin parar desde hace 50 años.

“Mis vacaciones han sido programadas por el libretista de la producción, quien es el que maneja el argumento de la serie, pero también debo ser sincero y reconocer que me sentía un poco cansado. No solo se trata de la serie, sino porque llevo casi 50 años de trabajar sin parar. Ya me tocaba un descanso por el ritmo de vida que llevo desde hace muchas décadas”, expresó.

Asimismo, afirmó que no sabe qué pasará con su personaje. Sin embargo, enfatizó que a ‘Peter’ no le ha pasado nada ni lo han matado.

“La salida de ‘Peter’ de la serie fue por el libretista, pero a mi personaje tampoco le ha pasado algo ni lo han matado. Yo sigo en Lima, extraño a ‘madame’, pero ya no sé qué más vendrá. Solo queda espera y ver qué pasa”, detalló.

El querido mayordomo en la ficción contó que le da nostalgia estar alejado de las cámaras. Dijo que, aunque está cansado, quisiera regresar.

“Me da nostalgia no estar en la serie, pero llega un momento en que los caballos también se cansan y es inevitable. Pedí un poco de descanso, pero después me dan como nervios y ya quiero regresar”, manifestó.

Añadió que se encuentra bien de salud gracias al largo descanso que se está tomando. “Sin embargo, debo reconocer que en el fondo prefiero trabajar y sentirme más activo. Ojalá, Dios, quiera que ‘Peter’ vuelva pronto a la serie porque extraño a ‘Madame’”, reiteró.





