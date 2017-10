Ya lo superó. En su momento, Natalie Vértiz habría dudado en mencionar a Paolo Guerrero debido a que solían ser pareja, pero en la última edición de América Espectáculos, ella sorprendió al confesar que el delantero del Flamengo es uno de sus tres jugadores favoritos.

Todo inició cuando en vivo, y tras la insitencia de su productor, ella decidió mencionar a sus miembros favoritos de la escuadra blanquirroja.

“Sinceramente, ahora que Luchito me pregunta quien es el mejor de la selección para mí, yo tengo mis top 3”, dijo inicialmente.

“Gallese, porque se ha coronado el rey de la selección, ¿Cómo puede ser que chape tantos goles? Después vendría la Foquita obviamente, y para mí, Guerrero que siempre juega bien todos los partidos, así que ellos son mis top 3”, mencionó la conductora.

Natalie Vértiz escogió a Paolo Guerrero como uno de sus jugadores favoritos y sorprendió a muchos (América TV)

Como se recuerda, la ex miss Perú y el capitán de la Selección Peruana tuvieron una breve relación en el 2012. Sin embargo, no duró mucho debido a que Guerrero aún vivía en Alemania, y no venía mucho al Perú.