Ya no hay resentimientos. Melissa Klug abrazó la camiseta de Jefferson Farfán… pero no, no es lo que parece. La ex pareja del jugador peruano se reunió junto a sus amigos para ver el Perú vs. Colombia y se tomó una peculiar fotografía.

Todo ocurrió debido a la cómica, 'Canchita' Centeno, fue ella quien publicó en su cuenta de Instagram una divertida imagen en donde ambas salen abrazándose, mientras ella utiliza la camiseta número 10, perteneciente a Farfán.

“#VamosPerú porque si Perú va al mundial Rusia 2018, ¡pueden suceder milagros como este, Melissa Klug!”, comentó Centeno junto a la foto, y sus seguidores no tardaron en celebrar esta iniciativa, y algunos burlarse.

Tras la polémica publicación, esta instantánea ha recibido casi 4 mil 'Me Gusta' en esta red social, y además infinitos comentarios de los usuarios.