Felicia Castrillón, madre del futbolista Luis Advíncula, decidió no presentarse en el programa ‘América Hoy’ luego de protagonizar un incómodo momento con Janet Barboza en la edición de último lunes.

María Julia Flores, mamá de Yoshimar Yotún, se encargó de revelar los motivos por lo que Felicia Castrillón no quiso asistir al magazine matutino, pese a que ya estaba pactada su presencia.

“No ha venido porque Janet es indiscreta. (…) Me dijo: ‘La señora Janet, yo le dije que no voy hablar de nada, y ella me sigue preguntando (...) Es indiscreta, basta’”, contó María Julia dejando en shock a ‘La Rulitos’.





Janet Barboza es rechazada por mamá de Luis Advíncula





¿Qué dijo Janet Barboza?

La madre de Luis Advíncula no tomó de buena manera que Janet Barboza le preguntara insistentemente por el romance de su hijo con la anfitriona argentina Camila Castellán, y no dudó en increpar a la conductora de ‘América Hoy’.

“Yo no lo sé, señora (...) No puedo hablar, por favor, discúlpame. Él está feliz”, respondió. Ante la incomodidad, inmediatamente Janet Barboza reaccionó con sorpresa: “Mi reina preciosa, no te molestes conmigo, tengo que preguntar nomás”.





Madre de Luis Advíncula se molesta con Janet Barboza