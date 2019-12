José José nos advertía en sus canciones que nada es para siempre y Calamaro que no se puede vivir del amor. Ninguno se equivocó y así lo demuestra este breve repaso por los romances que surgieron en nuestra farándula local, relaciones que en su momento entusiasmaron pero que finalmente, no llegaron a buen puerto.

1. Macarena Vélez y Said Palao

La pareja, que se conoció en los sets de ‘Combate’, no es la relación más estable de la farándula y suele terminar y regresar casi de inmediato. Recientemente, en agosto de 2019, Said Palao salió en público a aclarar que no mantenía ningún vínculo sentimental con Macarena, luego que ella fue víctima de un sujeto que la drogó para aprovecharse de ella en una discoteca. Actualmente, ambos tiene una buena relación y comparten el mismo grupo de amigos.

2. Xoana González y Rodrigo Valle

Quizás la más dramática de las rupturas de este año. Los argentinos se habían casado después de convivir juntos y haber formado una bella familia pese a que en un primer momento ninguno pensaba en el matrimonio. Todo parecía ir de las mil maravillas: ella había sentado cabeza después de haber confesado que solía tener una vida social y sentimental bastante agitada y él se enfocaba en su carrera como fisicoculturista.

Para mala suerte de ambos, una demanda por difamación interpuesta por Melissa Loza obligó a Xoana a salir del país y el distanciamiento fue letal. Rodrigo Valle anunció que estaba divorciándose de su esposa después de varios meses intentando mantener una relación a distancia. Ella aseguró estar desconsolada. ''Yo tengo el autoestima por el piso'', dijo entre lágrimas la modelo en su momento, mientras que su expareja prefirió mantener silencio.

3. Christian Domínguez e Isabel Acevedo ‘Chabelita’

La pareja, que inició su romance en medio de cuestionamientos y acusaciones de Karla Tarazona, tuvo un final inesperado. Tras tres años de relación Christian Domínguez apareció en televisión para anunciar públicamente que ya no mantenía una relación con Isabel Acevedo y al día siguiente, Magaly Medina difundió un ‘ampay’ donde se veía al cantante en actitudes cariñosas junto a la integrante de Agua Bella, Pamela Franco.

Todo apuntaba a que se trataba de una infidelidad pero él siempre lo negó. Isabel Acevedo aseguró que ella estaba con la conciencia tranquila y se mostró decepcionada por el accionar de su ex, que no esperó mucho para “oficializar” a su nueva enamorada. ¿La más feliz con este escándalo? Karla Tarazona, quien dijo que el karma había hecho su trabajo y ya podía descansar.

4. Janet Barboza y Miguel Bayona

Janet Barboza se había vuelto a enamorar. Su última pareja conocida había sido el músico Jean Paul Strauss, a quien acusó de deberle dinero. Por tal motivo, era una sorpresa para muchos verla entusiasmada nuevamente por el amor al lado del empresario, que además, es mucho menor que ella. Lamentablemente, las cosas no ocurrieron como ella pensaba. Las discusiones comenzaron y hace solo unas semanas ella anunció estar distanciada del ahora candidato al Congreso.

"Cuando hay problemas en una relación es porque los dos son responsables. Y, como dice Janet, hemos dejado que el trabajo consuma nuestro tiempo”, señaló Bayona en el set de ‘Válgame’. “Como dice Miguel, el tema de la confianza siempre ha sido crucial. Yo sí sabía que estaba con sus papás...Somos una pareja como cualquier otra, que tiene sus altibajos. Es verdad que nuestra relación está pasando por un momento difícil y no porque tenga un mal carácter, Miguel también tiene un carácter explosivo y eso sumado al poco tiempo...”, sostuvo la conductora de TV.

5. Rodrigo González y Sean Rico

Tras cinco años de relación Rodrigo González anunció en conversación con María Pía Copello que su noviazgo con Sean Rico ya no iba más. Cuando le consultaron por su vida amorosa y por la ausencia de fotos junto a Sean en sus redes sociales, contestó al estilo de Juan Gabriel.

“¿Por qué me lo preguntas? Porque no ves algo ya, entonces te voy a responder como el Divo de Juárez: ‘lo que se ve, no se pregunta’”, dijo entre risas. Por su parte, el publicista reapareció recientemente en sus redes sociales y optó por eliminar todos los recuerdos al lado del popular ‘Peluchín’.

6. Pedro Loli y Fiorella Méndez

El cantante estuvo en el ojo de la tormenta tras haber sido descubierto por las cámaras de ‘Magaly TV: La firme’ junto a otra mujer que no es su pareja y madre de su hijo: Fiorella Méndez. Pero esto no fue todo. La joven que apareció junto a él en una camioneta apareció en televisión para asegurar que mantenía encuentros sexuales con el cantante dentro del vehículo y que esto había ocurrido en varias ocasiones. Ante esto, Loli apareció en el programa de Gisela Valcárcel llorando y pidiéndole perdón a su familia.

“Lo único que yo quiero decir es que no me importa absolutamente nadie, nadie más que mi familia. Lo que quiero es pedirles disculpas por el mal rato, por la exposición, porque ellos no se merecen esto (...) las explicaciones del caso solo se las merece mi familia, nadie más”, dijo entre lágrimas.

7. Josimar y ‘la protagonista’

Su matrimonio duró unos meses. Josimar terminó con Gianella Ydoña Loayza, ‘la protagonista’, en medio de escándalos de infidelidad. Ellos se casaron en una boda a todo dar y el video de la ceremonia se inmortalizó para siempre porque se convirtió en el videoclip de una de sus canciones. Todo parecía ir bien, incluso la pareja había tenido un bebé juntos.

Según indicó el salsero, en un inicio no lo hicieron público pues aún estaban afectados por la situación. “Hemos decidido darlo a conocer, para evitar las especulaciones que se pueden malinterpretar en las redes sociales, pero además por el cariño y consideración de mis seguidores”, señaló. Sin embargo, semanas después del anunico Ydoña denunció que era víctima de violencia familiar por parte del cantante.

8. Gino Pesaressi y Mariana Vértiz

La pareja dio por concluido su romance en abril de este año, después de años de convivencia y una hija en común. Recientemente Mariana despejó dudas con respecto al rompimiento a través de su cuenta de Instagram, donde contestó preguntas de sus seguidores.

“Teníamos muchas diferencias en cuanto a tiempo, trabajos, cosas por el estilo. Ahorita como amigos nos llevamos mucho mejor”, declaró la hermana de Natalie Vértiz, quien actualmente mantiene una relación con un joven llamado Diego, quien le pidió matrimonio.

9. Sheyla Rojas y Pedro Moral

Lo que iba a ser la ‘boda del año’ se convirtió en el más mediático de los escándalos que terminó con Pedro Moral sentado en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ contando detalles inéditos de su romance con la conductora de TV. De acuerdo con el empresario, Sheyla Rojas quería una boda millonaria, exigía obsequios y detalles costosos y lo menospreciaba por su físico. Es decir, prácticamente era una Rubí. El final de su relación habría sido porque él no pudo costear todos los gastos que ella exigía para su boda.

“En estas últimas semanas que he estado solo entendí que fue un error (la relación con Sheyla Rojas), yo como que pensaba que era la mujer de mi vida y me quería casar y me equivoqué. Yo quisiera tener una compañera, alguien con quien pueda llevarme bien, no un concurso de quién tiene más”, declaró en una oportunidad Moral. Sheyla por su parte, siempre ha preferido guardar silencio y enviar indirectas.

10. Katty García y Karim Vidal

La historia inició en 2016, pero no fue hasta mediados el 2017 que la exbailarina confirmó que estaba enamorada de otra mujer. El día de su cumpleaños número 24, en marzo de ese mismo año, todavía no hacía pública la relación, pero las fotos e historias en su cuenta de Instagram hacían evidente que había decidido mantener un romance con Karim. En julio de 2017, la popular ‘Toñita del Rímac’ confirmó al programa ‘En boca de todos’ que se había casado con Karim y que además, que se iba a convertir en madre junto a su pareja.

Pero no pasó mucho para que todo se destruyera. “Karim y yo estamos separadas. No es fácil para mí hablar sobre esto. Lo demás queda reservado, ella y yo llevamos la fiesta en paz por el bien de Antonio y eso es lo que más importa, cariño y respeto siempre habrá”, escribió Katty a través de su cuenta de Instagram. De inmediato Karim respondió con duros mensajes donde se refería a la hipocresía y la mentira. Luego de unos días, tras denunciar que la ex ‘Toñita’ no le dejaba ver al hijo que tienen en común, aseguró que ella le había sido infiel y que estaba viviendo con un hombre.

11. Vanessa Terkes y George Forsyth

No llegaron ni al año de casados. La historia de amor de la actriz y el alcalde de La Victoria inició en un programa de televisión y terminó en el Poder Judicial. Ambos se casaron antes de las elecciones municipales de 2018 y a mediados de este año, la actriz anunció que su romance ya no iba más. De acuerdo con sus palabras, Forsyth la había maltratado psicológicamente y denunció que había recibido insultos, agravios, además de considerarse víctima de presuntas infidelidades por parte del burgomaestre.

“Quiero hacer de conocimiento público que he decidido anunciar mi separación con el Sr. George Patrick Forsyth Sommer. Quiero comentarles que en mi matrimonio como esposa siempre entregué amor, tiempo y respeto en beneficio de cuidar nuestro hogar”, comunicó la actriz a través de sus redes.