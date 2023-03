El polémico ampay del futbolista de Cienciano y exseleccionado nacional, Paolo Hurtado, con la expolicía Jossmery Toledo ha provocado un montón de reacciones. Una de ellas fue que la esposa del volante decidiera poner fin a casi 10 años de matrimonio, teniendo el respaldo de la mayoría de usuarios en redes sociales y personajes del espectáculo, como Rodrigo González y Gigi Mitre.

Rosa Fuentes publicó un comunicado en sus redes sociales luego de que el programa de Magaly Medina emitiera imágenes de la infidelidad del futbolista con la modelo, quien llegó a Cusco a pasar un par de ‘cariñosos’ días en la Ciudad Imperial. La separación fue respaldada por los conductores de ‘Amor y Fuego’, quienes no desaprovecharon la oportunidad para despotricar contra Hurtado y Toledo.

“No puede ser lo que te están haciendo estos dos sinvergüenzas, par de caraduras, inescrupulosos”, dijo ‘Peluchín’, sobre la situación, revelando además que Rosa Fuentes intentó contactar con él en febrero, pero no pudo leer su mensaje: “Ella me mandó un mensaje diciendo ‘Rodrigo, quiero hablar contigo’, nunca lo leí, fue el 3 de febrero, a veces se nos pasa pero estamos contigo, nuestra solidaridad”.

Tras ver el ampay de Paolo Hurtado, su esposa Rosa Fuentes publicó en sus redes sociales que empezará los trámites de divorcio.

Por su parte, Gigi pidió que Fuentes, quien se encuentra en estado de gestación, sea firme con la decisión de separarse del futbolista, quien es padre de sus dos hijos: “Ojalá que esta vez sea firme por el bien de su familia. A veces es mejor mantener distancia con el padre de tus hijos que agachar la cabeza”, dijo.

El punto al que más le puso énfasis el presentador de ‘Amor y Fuego’ fue al hecho de que Rosa Fuentes se encuentre en estado de gestación: “Jossmery Toledo y Paolo Hurtado protagonistas de este ampay de Magaly, un ampay vergonzoso de un hombre casado, es más, la esposa está embarazada, dos hijos, uno por venir”.

“La Jossmery sabe perfectamente lo que está haciendo,ahora cree que porque pone su frase de ‘El Principito’ va desviar la atención, dice que hay una mentira, que ella no sabía, está haciendo la de Tilsa, la de la Fiorella Méndez, sacándole la lengua a la mujer, qué triste”, sentenció.

