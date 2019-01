'Peluchín' a Sheyla Rojas: "Puede meterse a la piscina, no corre peligro con las amebas come cerebros"

No se quedó callado. Fiel a su estilo, Rodrigo González contestó a un provocador mensaje que Sheyla Rojas le habría enviado a través de su cuenta de Instagram.

Ambos conductores de televisión se han visto enfrascados en dimes y diretes, luego que la 'ex chica reality' menospreciara la audiencia que el popular 'Peluchín' logra con 'Válgame Dios'.

Sheyla Rojas escribió recientemente en su cuenta de Instagram: "El día que comiences a ser feliz por lo bueno que le pase a los demás, alegrarte por su felicidad, por su bienestar y sobretodo comprender que el juzgar a una persona NO DEFINE QUIEN ES ELLA SINO QUIEN ERES TÚ ese día habremos entendido la vida y probablemente tengamos un concepto más definido de lo que es la felicidad partiendo del amor y buena energía".

Tras la publicación de esta extensa reflexión, Rodrigo González utilizó su cuenta de Facebook para arremeter contra la modelo.

"Queridos amigos de la prensa, ella no me ha respondido a mí. Además de esa cabecita no sale nada auténtico, solo copia y pega. Igual como hace la 'señito'. Ella puede meterse tranquila a las piscinas, no corre peligro con las amebas come cerebros", escribió.