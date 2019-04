El programa 'Válgame Dios' difundió unas imágenes donde la modelo venezolana Alexandra Méndez , más conocida como 'La Chama', se encontraba en una discoteca en el interior del país animando un evento y realizó una broma con la bebida del Jager.

"Las veo activadas. ¿Dónde están las mamacitas? ¿Quién quiere una botella de Jager hoy? ¿Quién quiere una botella?", dijo 'La Chama' en el evento.

Al respecto, Rodrigo González 'Peluchín' expresó su molestia y le pidió a la modelo tener prudencias con sus comentarios porque en la fiesta en Asia —donde estuvieron Nicola Porcella, Poly Ávila y Claudia Meza— ingirieron esa bebida y se armó todo un escándalo que ahora están en investigaciones por el Ministerio Público.

"¿Se lo dirá la gente con la que trabaja: 'di esto para llamar la atención'? No sé, si hay un proceso en curso y todos saben que es un tema sensible y sobretodo hay un tema de abuso de por medio. Para muchas personas las personas del espectáculo no merecen respeto. Ella pertenece al mismo medio en donde se está desarrollando esta denuncia debería tener un poco más de prudencia", sostuvo 'Peluchín'.



'Peluchín' le pide "prudencia" a 'La Chama' por bromear con el jager en evento. (Latina)

