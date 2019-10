Sin pelos en la lengua. El exconductor de ‘Válgame Dios’ Rodrigo González ‘Peluchín’ arremetió contra la locutora y flamante presentadora del programa de espectáculos ‘Válgame’, Mónica Cabrejos, tras la difusión de los puntos de rating en su estreno que fue de 4.4 en Lima +6 Ciudades.

“Es que la mata programas de la (Susana) Umbert la hace dobletear a la (Mónica) Cabrejos porque le sale barata, no le basta con haber destruido “Al sexto día”, ella cree que la gente quiere y acepta a las figuras por cansancio de tanta imposición y no, ahí están los resultados”, escribió Peluchín en su cuenta de Facebook.

Rodrigo González agregó que Mónica Cabrejos “solo ha funcionado en televisión siendo parte de programas cómicos y solo radio capital la ha hecho creer que su opinión importa".

El último lunes el programa ‘válgame’ hizo su debut con sus seis conductores: ‘Zorro’ Zupe, Janet Barboza, Kathy Sheen, Kurt Villavicencio, Mónica Cabrejos y Karla Tarazona con el fin de reemplazar a ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

CONTRA CATHY SÁENZ

Hace unos días, Rodrigo González regresó a Perú y también arremetió contra Cathy Sáenz, la recordada ‘Mamacha’, por sus declaraciones en la conferencia de prensa de la presentación de Pataclaun, donde se refiere a las críticas que le cayeron a ella y al programa ‘Mujeres al mando’.

“Entonces dices: ‘Espero que todas las mujeres se unan porque yo he sido víctima de agresión’. ¿Víctima de agresión? ¿Tú que has sido la mayor hacedora de realities pedorros en donde pones a todas las mujeres ahí, llevando a la que se metió con el ex, al ex para que la agredan, le insulte, le invente historias, para que la ridiculicen en cámaras ¿Tú vas a hablar de agresión?”, declaró Peluchín.